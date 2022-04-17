Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
29 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
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|Боб Бугнер
История личных встреч
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|80
|41
|13
|3
|4
|2
|17
|334-236
|120
|75,0
|2
|Колорадо Эвеланш
|80
|46
|6
|4
|1
|5
|18
|307-225
|118
|73,8
|3
|Каролина Харрикейнз
|81
|46
|6
|1
|2
|6
|20
|272-199
|114
|70,4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|81
|44
|6
|3
|1
|6
|21
|310-251
|113
|69,8
|5
|Калгари Флэймз
|80
|44
|4
|2
|2
|8
|20
|290-202
|110
|68,8
|6
|Миннесота Уайлд
|80
|36
|10
|5
|4
|3
|22
|303-250
|109
|68,1
|7
|Сент-Луис Блюз
|81
|43
|4
|2
|3
|8
|21
|307-235
|109
|67,3
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|38
|10
|2
|5
|3
|22
|279-224
|108
|67,5
|9
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|43
|4
|4
|3
|3
|24
|251-205
|108
|66,7
|10
|Бостон Брюинз
|80
|39
|9
|2
|2
|3
|25
|248-215
|105
|65,6
|11
|Питтсбург Пингвинз
|81
|36
|6
|3
|7
|4
|25
|267-226
|101
|62,3
|12
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|38
|5
|4
|1
|5
|27
|282-246
|100
|62,5
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|35
|4
|5
|3
|9
|24
|272-237
|100
|62,5
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|35
|5
|4
|4
|6
|27
|237-233
|98
|60,5
|15
|Даллас Старз
|81
|30
|10
|5
|2
|4
|30
|234-244
|96
|59,3
|16
|Нэшвилл Предаторз
|80
|35
|6
|3
|2
|5
|29
|257-243
|95
|59,4
|17
|Вегас Голден Найтс
|81
|33
|5
|4
|4
|4
|31
|259-244
|92
|56,8
|18
|Ванкувер Кэнакс
|80
|32
|4
|3
|4
|7
|30
|244-231
|89
|55,6
|19
|Виннипег Джетс
|80
|30
|5
|2
|4
|7
|32
|245-253
|85
|53,1
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|33
|1
|2
|6
|4
|34
|222-230
|82
|51,3
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|25
|7
|4
|3
|4
|37
|254-293
|79
|49,4
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|22
|7
|3
|3
|9
|36
|210-256
|76
|47,5
|23
|Анахайм Дакс
|81
|22
|5
|4
|5
|9
|36
|230-267
|76
|46,9
|24
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|25
|Детройт Ред Уингз
|81
|20
|8
|3
|2
|8
|40
|225-309
|72
|44,4
|26
|Оттава Сенаторз
|80
|25
|4
|3
|2
|5
|41
|223-260
|71
|44,4
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|81
|16
|6
|6
|2
|9
|42
|217-288
|67
|41,4
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|19
|5
|3
|5
|4
|44
|242-296
|63
|39,4
|29
|Филадельфия Флайерз
|81
|20
|4
|1
|4
|7
|45
|209-294
|61
|37,7
|30
|Сиэтл Кракен
|80
|22
|1
|3
|1
|5
|48
|210-281
|58
|36,3
|31
|Аризона Койотс
|81
|17
|6
|1
|4
|3
|50
|202-309
|55
|34,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|81
|15
|3
|3
|2
|9
|49
|211-317
|53
|32,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|80
|41
|13
|3
|4
|2
|17
|334-236
|120
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|46
|6
|1
|2
|6
|20
|272-199
|114
|70,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|81
|44
|6
|3
|1
|6
|21
|310-251
|113
|69,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|38
|10
|2
|5
|3
|22
|279-224
|108
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|43
|4
|4
|3
|3
|24
|251-205
|108
|66,7
|6
|Бостон Брюинз
|80
|39
|9
|2
|2
|3
|25
|248-215
|105
|65,6
|7
|Питтсбург Пингвинз
|81
|36
|6
|3
|7
|4
|25
|267-226
|101
|62,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|35
|4
|5
|3
|9
|24
|272-237
|100
|62,5
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|33
|1
|2
|6
|4
|34
|222-230
|82
|51,3
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|25
|7
|4
|3
|4
|37
|254-293
|79
|49,4
|11
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|12
|Детройт Ред Уингз
|81
|20
|8
|3
|2
|8
|40
|225-309
|72
|44,4
|13
|Оттава Сенаторз
|80
|25
|4
|3
|2
|5
|41
|223-260
|71
|44,4
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|19
|5
|3
|5
|4
|44
|242-296
|63
|39,4
|15
|Филадельфия Флайерз
|81
|20
|4
|1
|4
|7
|45
|209-294
|61
|37,7
|16
|Монреаль Канадиенс
|81
|15
|3
|3
|2
|9
|49
|211-317
|53
|32,7
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|80
|46
|6
|4
|1
|5
|18
|307-225
|118
|73,8
|2
|Калгари Флэймз
|80
|44
|4
|2
|2
|8
|20
|290-202
|110
|68,8
|3
|Миннесота Уайлд
|80
|36
|10
|5
|4
|3
|22
|303-250
|109
|68,1
|4
|Сент-Луис Блюз
|81
|43
|4
|2
|3
|8
|21
|307-235
|109
|67,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|38
|5
|4
|1
|5
|27
|282-246
|100
|62,5
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|35
|5
|4
|4
|6
|27
|237-233
|98
|60,5
|7
|Даллас Старз
|81
|30
|10
|5
|2
|4
|30
|234-244
|96
|59,3
|8
|Нэшвилл Предаторз
|80
|35
|6
|3
|2
|5
|29
|257-243
|95
|59,4
|9
|Вегас Голден Найтс
|81
|33
|5
|4
|4
|4
|31
|259-244
|92
|56,8
|10
|Ванкувер Кэнакс
|80
|32
|4
|3
|4
|7
|30
|244-231
|89
|55,6
|11
|Виннипег Джетс
|80
|30
|5
|2
|4
|7
|32
|245-253
|85
|53,1
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|22
|7
|3
|3
|9
|36
|210-256
|76
|47,5
|13
|Анахайм Дакс
|81
|22
|5
|4
|5
|9
|36
|230-267
|76
|46,9
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|81
|16
|6
|6
|2
|9
|42
|217-288
|67
|41,4
|15
|Сиэтл Кракен
|80
|22
|1
|3
|1
|5
|48
|210-281
|58
|36,3
|16
|Аризона Койотс
|81
|17
|6
|1
|4
|3
|50
|202-309
|55
|34,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|81
|46
|6
|1
|2
|6
|20
|272-199
|114
|70,4
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|43
|4
|4
|3
|3
|24
|251-205
|108
|66,7
|3
|Питтсбург Пингвинз
|81
|36
|6
|3
|7
|4
|25
|267-226
|101
|62,3
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|35
|4
|5
|3
|9
|24
|272-237
|100
|62,5
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|33
|1
|2
|6
|4
|34
|222-230
|82
|51,3
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|25
|7
|4
|3
|4
|37
|254-293
|79
|49,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|19
|5
|3
|5
|4
|44
|242-296
|63
|39,4
|8
|Филадельфия Флайерз
|81
|20
|4
|1
|4
|7
|45
|209-294
|61
|37,7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|80
|41
|13
|3
|4
|2
|17
|334-236
|120
|75,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|81
|44
|6
|3
|1
|6
|21
|310-251
|113
|69,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|38
|10
|2
|5
|3
|22
|279-224
|108
|67,5
|4
|Бостон Брюинз
|80
|39
|9
|2
|2
|3
|25
|248-215
|105
|65,6
|5
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|6
|Детройт Ред Уингз
|81
|20
|8
|3
|2
|8
|40
|225-309
|72
|44,4
|7
|Оттава Сенаторз
|80
|25
|4
|3
|2
|5
|41
|223-260
|71
|44,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|81
|15
|3
|3
|2
|9
|49
|211-317
|53
|32,7
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|80
|46
|6
|4
|1
|5
|18
|307-225
|118
|73,8
|2
|Миннесота Уайлд
|80
|36
|10
|5
|4
|3
|22
|303-250
|109
|68,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|81
|43
|4
|2
|3
|8
|21
|307-235
|109
|67,3
|4
|Даллас Старз
|81
|30
|10
|5
|2
|4
|30
|234-244
|96
|59,3
|5
|Нэшвилл Предаторз
|80
|35
|6
|3
|2
|5
|29
|257-243
|95
|59,4
|6
|Виннипег Джетс
|80
|30
|5
|2
|4
|7
|32
|245-253
|85
|53,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|81
|16
|6
|6
|2
|9
|42
|217-288
|67
|41,4
|8
|Аризона Койотс
|81
|17
|6
|1
|4
|3
|50
|202-309
|55
|34,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|80
|44
|4
|2
|2
|8
|20
|290-202
|110
|68,8
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|38
|5
|4
|1
|5
|27
|282-246
|100
|62,5
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|35
|5
|4
|4
|6
|27
|237-233
|98
|60,5
|4
|Вегас Голден Найтс
|81
|33
|5
|4
|4
|4
|31
|259-244
|92
|56,8
|5
|Ванкувер Кэнакс
|80
|32
|4
|3
|4
|7
|30
|244-231
|89
|55,6
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|22
|7
|3
|3
|9
|36
|210-256
|76
|47,5
|7
|Анахайм Дакс
|81
|22
|5
|4
|5
|9
|36
|230-267
|76
|46,9
|8
|Сиэтл Кракен
|80
|22
|1
|3
|1
|5
|48
|210-281
|58
|36,3