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Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз прямая трансляция 29.04.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
29 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 6-й матч
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 6-й матч, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
27.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Финикс Санз112 : 97Нью-Орлеан Пеликанс
25.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103Финикс Санз
23.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114Финикс Санз
20.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Финикс Санз114 : 125Нью-Орлеан Пеликанс
18.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Финикс Санз110 : 99Нью-Орлеан Пеликанс
16.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс115 : 131Финикс Санз
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз102 : 117Нью-Орлеан Пеликанс
05.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 123Финикс Санз
03.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз112 : 100Нью-Орлеан Пеликанс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 132Финикс Санз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
29.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
2
537
522
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
29.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
3
2
530
498
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
30.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
3
2
574
549
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
29.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
3
2
553
550
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
01.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
03.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
07.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
09.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
11.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
13.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
15.05
0
0
0
0

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