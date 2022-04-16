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Юта Джаз - Даллас Маверикс прямая трансляция 29.04.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
29 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 6-й матч
Юта Джаз
Даллас Маверикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Даллас Маверикс, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 6-й матч, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
26.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс102 : 77Юта Джаз
23.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз100 : 99Даллас Маверикс
22.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз118 : 126Даллас Маверикс
19.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс110 : 104Юта Джаз
16.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс93 : 99Юта Джаз
28.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 100Юта Джаз
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 109Даллас Маверикс
26.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 116Даллас Маверикс
06.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
29.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
2
537
522
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
29.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
3
2
530
498
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
30.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
3
2
574
549
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
29.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
3
2
553
550
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
01.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
03.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
07.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
09.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
11.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
13.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
15.05
0
0
0
0

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