Чикаго Буллз - Милуоки Бакс прямая трансляция 29.04.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
29 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Милуоки Бакс, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Билли Донован
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|28.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|116 : 100
|24.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|95 : 119
|23.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|81 : 111
|21.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|110 : 114
|18.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|93 : 86
|06.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|23.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 98
|05.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 118
|22.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 90
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс29.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
3
2
537
522
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс116 : 100
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз29.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
3
2
530
498
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз30.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
3
2
574
549
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз102 : 98
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
4
1
590
550
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс29.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
3
2
553
550
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
| Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс01.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс03.05
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс07.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс09.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс11.05
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс13.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс15.05
Милуоки Бакс
0
0
0
0