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Чикаго Буллз - Милуоки Бакс прямая трансляция 29.04.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
29 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Милуоки Бакс, которое состоится 29 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
США Билли Донован
США Майк Буденхольцер
История личных встреч
28.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Милуоки Бакс116 : 100Чикаго Буллз
24.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Чикаго Буллз95 : 119Милуоки Бакс
23.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Чикаго Буллз81 : 111Милуоки Бакс
21.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Милуоки Бакс110 : 114Чикаго Буллз
18.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Милуоки Бакс93 : 86Чикаго Буллз
06.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 127Милуоки Бакс
23.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс126 : 98Чикаго Буллз
05.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз112 : 118Милуоки Бакс
22.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс94 : 90Чикаго Буллз
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз118 : 112Милуоки Бакс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
29.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
2
537
522
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
29.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
3
2
530
498
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
30.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
3
2
574
549
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
30.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
29.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
3
2
553
550
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
01.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
03.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
07.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
09.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
11.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
13.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
15.05
0
0
0
0

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