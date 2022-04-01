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Суббота 30 апреля

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Динамо М - Урал 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
30 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Динамо МУрал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Урал, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      Германия Сандро Шварц
      Россия Игорь Михайлович Шалимов
      История личных встреч
      21.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Урал0 : 1Динамо М
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Динамо М2 : 2Урал
      10.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал0 : 2Динамо М
      09.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал2 : 1Динамо М
      26.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 0Урал
      09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М4 : 0Урал
      10.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Динамо М
      03.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал2 : 2Динамо М
      23.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М0 : 1Урал
      07.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Урал1 : 1Динамо М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Зенит26177261-255874,4
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо М26164645-255266,7
      3
      Лига конференций
      		ЦСКА26145738-254760,3
      4
      Лига конференций
      		Сочи26144842-294659,0
      5 Локомотив М25118637-324154,7
      6 Краснодар25116836-273952,0
      7 Крылья Советов261151033-303848,7
      8 Ростов26971044-443443,6
      9 Ахмат261021431-373241,0
      10 Спартак М26871130-363139,7
      11 Рубин26851333-442937,2
      12 Нижний Новгород26771223-362835,9
      13
      Стыковая зона
      		Химки266101030-422835,9
      14
      Стыковая зона
      		Урал26591218-292430,8
      15
      Зона вылета
      		Уфа264101224-372228,2
      16
      Зона вылета
      		Арсенал26561525-522126,9

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