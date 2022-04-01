Саутгемптон - Кристал Пэлас 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Кристал Пэлас, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Патрик Виейра
История личных встреч
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|02.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|80,8
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|79,8
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|60,6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|58,6
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|52,4
| 7
Лига конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|51,0
|8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|49,5
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|42,2
|10
|Лестер Сити
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|43,8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|40,2
|12
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|39,2
|13
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|39,2
|14
|Кристал Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|38,4
|15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|38,5
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|34,3
|17
|Бёрнли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|31,3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|30,2
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|22,2
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|21,2