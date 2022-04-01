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Суббота 30 апреля

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16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
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Астон Вилла - Норвич 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Астон Вилла
Норвич Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Норвич Сити, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Норвич Сити
      Норидж
      Главные тренеры
      Англия Стивен Джеррард
      Англия Дин Смит
      История личных встреч
      14.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Норвич Сити0 : 2Астон Вилла
      26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Астон Вилла1 : 0Норвич Сити
      05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Норвич Сити1 : 5Астон Вилла
      05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Астон Вилла1 : 2Норвич Сити
      23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Норвич Сити2 : 1Астон Вилла
      07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Норвич Сити3 : 1Астон Вилла
      19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Астон Вилла4 : 2Норвич Сити
      01.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Астон Вилла2 : 0Норвич Сити
      13.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Норвич Сити1 : 0Астон Вилла
      06.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла2 : 0Норвич Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити33255380-218080,8
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль33247285-227979,8
      3
      Лига чемпионов
      		Челси33199568-286666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал331931152-406060,6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
      7
      Лига конференций
      		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
      8 Вулверхэмптон331541433-294949,5
      9 Ньюкасл Юнайтед3411101340-554342,2
      10 Лестер Сити321191247-514243,8
      11 Брайтон энд Хоув Альбион349141131-424140,2
      12 Брентфорд341171641-494039,2
      13 Саутгемптон349131240-564039,2
      14 Кристал Пэлас338141143-413838,4
      15 Астон Вилла321141742-463738,5
      16 Лидс Юнайтед338101538-683434,3
      17 Бёрнли336131429-453131,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон32851934-552930,2
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд33642331-672222,2
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити33562222-692121,2

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