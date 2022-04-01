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Суббота 30 апреля

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02:00  ru Баффало - Чикаго 02:00  ru Нью-Джерси - Детройт 02:00  ru Питтсбург - Коламбус 02:30  ru Айлендерс - Тампа
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04:00  ru Миннесота - Мемфис 04:00  ru Эдмонтон - Ванкувер 05:00  ru Сиэтл - Сан-Хосе 05:30  ru Аризона - Нэшвилл
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15:00  ru Алавес - Вильярреал 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол 18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа
19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург 19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив
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22:00  ru Атлетик - Атлетико
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Атлетик - Атлетико 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
30 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Атлетик Б
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      Испания Марселино Гарсия Тораль
      Аргентина Диего Симеоне
      История личных встреч
      13.01.2022 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетико М1 : 2Атлетик Б
      18.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Атлетик Б
      25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Атлетик Б2 : 1Атлетико М
      10.03.2021 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М2 : 1Атлетик Б
      14.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б1 : 1Атлетико М
      26.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Атлетик Б
      16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б2 : 0Атлетико М
      10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М3 : 2Атлетик Б
      18.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М2 : 0Атлетик Б
      20.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Атлетик Б1 : 2Атлетико М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Атлетик» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33246369-297878,8
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона33189661-336363,6
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья331712449-276363,6
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М33187859-396161,6
      5
      Лига Европы
      		Бетис331761056-385757,6
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад331510832-315555,6
      7 Вильярреал331410953-315252,5
      8 Атлетик Б331212939-344848,5
      9 Осасуна331281334-444444,4
      10 Валенсия3310121144-484242,4
      11 Райо Вальекано331171534-384040,4
      12 Сельта331091436-373939,4
      13 Эспаньол331091437-453939,4
      14 Эльче331081536-443838,4
      15 Хетафе338111431-373535,4
      16 Мальорка33881729-543232,3
      17 Кадис336131429-463131,3
      18
      Зона вылета
      		Гранада336121536-563030,3
      19
      Зона вылета
      		Алавес33672026-552525,3
      20
      Зона вылета
      		Леванте335101841-652525,3

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