Арминия - Герта 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Герта, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Феликс Магат
История личных встреч
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 0
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 0
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 2
|06.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|23.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|16.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 0
|25.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|07.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|67,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Лига конференций
|Унион
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|53,8
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|38,7
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|37,6
|15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|30,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
|18,3