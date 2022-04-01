Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

02:00  ru Торонто - Бостон 02:00  ru Филадельфия - Оттава 02:00  ru Монреаль - Флорида 02:00  ru Рейнджерс - Вашингтон
02:00  ru Баффало - Чикаго 02:00  ru Нью-Джерси - Детройт 02:00  ru Питтсбург - Коламбус 02:30  ru Айлендерс - Тампа
03:00  ru Виннипег - Калгари 03:00  ru Миннесота - Колорадо 03:00  ru Сент-Луис - Вегас 03:30  ru Даллас - Анахайм
04:00  ru Миннесота - Мемфис 04:00  ru Эдмонтон - Ванкувер 05:00  ru Сиэтл - Сан-Хосе 05:30  ru Аризона - Нэшвилл
14:00  ru Рубин - Сочи 14:00  ru Динамо М - Урал 14:30  ru Ньюкасл - Ливерпуль 15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА
15:00  ru Алавес - Вильярреал 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол 18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа
19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург 19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив
19:45  ru Аякс - ПЕК 21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен
22:00  ru Атлетик - Атлетико
Свернуть список

Штутгарт - Вольфсбург 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Штутгарт
Вольфсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Главные тренеры
      США Пеллегрино Матараццо
      Германия Флориан Кофельдт
      История личных встреч
      11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Вольфсбург0 : 2Штутгарт
      21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Штутгарт1 : 3Вольфсбург
      20.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург1 : 0Штутгарт
      11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт3 : 0Вольфсбург
      18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург2 : 0Штутгарт
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Вольфсбург1 : 1Штутгарт
      16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Штутгарт1 : 0Вольфсбург
      14.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
      19.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт3 : 1Вольфсбург
      04.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург3 : 1Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария31243492-307580,6
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д31203877-466367,7
      3
      Лига чемпионов
      		Байер31167872-445559,1
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг31166966-335458,1
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург311410752-375255,9
      6
      Лига конференций
      		Унион31148942-405053,8
      7 Кёльн311310847-454952,7
      8 Хоффенхайм311371152-474649,5
      9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
      10 Майнц311161443-413941,9
      11 Боруссия М311081345-583840,9
      12 Вольфсбург311141639-513739,8
      13 Бохум311061530-453638,7
      14 Аугсбург31981436-473537,6
      15 Герта31951734-663234,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт316101536-552830,1
      17
      Зона вылета
      		Арминия315111524-492628,0
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт31382025-761718,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close