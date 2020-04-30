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Суббота 30 апреля

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04:00  ru Миннесота - Мемфис 04:00  ru Эдмонтон - Ванкувер 05:00  ru Сиэтл - Сан-Хосе 05:30  ru Аризона - Нэшвилл
14:00  ru Рубин - Сочи 14:00  ru Динамо М - Урал 14:30  ru Ньюкасл - Ливерпуль 15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА
15:00  ru Алавес - Вильярреал 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
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19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург 19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив
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Кальяри - Верона 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
30 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
Кальяри
Верона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Верона, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кальяри
      Кальяри
      Верона
      Верона
      Главные тренеры
      Италия Вальтер Маццарри
      Хорватия Игор Тудор
      История личных встреч
      30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Верона0 : 0Кальяри
      03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Кальяри0 : 2Верона
      06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Верона1 : 1Кальяри
      25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Верона
      20.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Верона2 : 1Кальяри
      29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Кальяри1 : 1Верона
      08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Верона1 : 0Кальяри
      05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Кальяри2 : 1Верона
      01.03.2015 Италия - Серия А Тур 25 Кальяри1 : 2Верона
      04.10.2014 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 0Кальяри
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан34228460-307472,5
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М34219472-287270,6
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи34207761-306765,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус34199652-306664,7
      5
      Лига Европы
      		Рома341771055-405856,9
      6
      Лига Европы
      		Лацио341681066-505654,9
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина341751254-465654,9
      8 Аталанта341510961-435553,9
      9 Верона3413101159-514948,0
      10 Сассуоло3412101259-554645,1
      11 Торино3411111242-364443,1
      12 Удинезе3410131153-524342,2
      13 Болонья341191439-484241,2
      14 Эмполи349101545-623736,3
      15 Специя34961934-593332,4
      16 Сампдория34862041-573029,4
      17 Кальяри346101831-622827,5
      18
      Зона вылета
      		Салернитана33672028-702525,3
      19
      Зона вылета
      		Дженоа343161525-542524,5
      20
      Зона вылета
      		Венеция33572127-612222,2

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