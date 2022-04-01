Сампдория - Дженоа 30 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Дженоа, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.