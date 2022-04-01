Аякс - ПЕК Зволле 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
30 апреля 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
ПЕК Зволле
Зволле
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 2
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 2
|12.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|4 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 4
|13.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|2 : 1
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|1 : 4
|18.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|0 : 1
|09.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|3 : 0
|15.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 3
|24.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|30
|75
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|71
| 3
Лига конференций
|Фейеноорд
|30
|64
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|30
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|30
|58
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|30
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|42
|8
|Гронинген
|30
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|30
|36
|10
|НЕК Неймеген
|30
|35
|11
|Херенвен
|30
|34
|12
|Хераклес
|30
|33
|13
|Камбюр
|30
|33
|14
|Фортуна
|30
|29
|15
|Валвейк
|30
|28
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|30
|26
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Спарта
|30
|25