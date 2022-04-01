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Суббота 30 апреля

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02:00  ru Баффало - Чикаго 02:00  ru Нью-Джерси - Детройт 02:00  ru Питтсбург - Коламбус 02:30  ru Айлендерс - Тампа
03:00  ru Виннипег - Калгари 03:00  ru Миннесота - Колорадо 03:00  ru Сент-Луис - Вегас 03:30  ru Даллас - Анахайм
04:00  ru Миннесота - Мемфис 04:00  ru Эдмонтон - Ванкувер 05:00  ru Сиэтл - Сан-Хосе 05:30  ru Аризона - Нэшвилл
14:00  ru Рубин - Сочи 14:00  ru Динамо М - Урал 14:30  ru Ньюкасл - Ливерпуль 15:00  ru Металлург Мг - ЦСКА
15:00  ru Алавес - Вильярреал 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол 18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа
19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург 19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив
19:45  ru Аякс - ПЕК 21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен
22:00  ru Атлетик - Атлетико
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Аякс - ПЕК Зволле 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
30 апреля 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Аякс
ПЕК Зволле

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      ПЕК Зволле
      Зволле
      Главные тренеры
      Нидерланды Эрик тен Хаг
      История личных встреч
      11.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПЕК Зволле0 : 2Аякс
      14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 ПЕК Зволле0 : 2Аякс
      12.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Аякс4 : 0ПЕК Зволле
      01.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПЕК Зволле2 : 4Аякс
      13.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Аякс2 : 1ПЕК Зволле
      08.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 ПЕК Зволле1 : 4Аякс
      18.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПЕК Зволле0 : 1Аякс
      09.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Аякс3 : 0ПЕК Зволле
      15.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПЕК Зволле1 : 3Аякс
      24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Аякс5 : 1ПЕК Зволле
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс30 75
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен30 71
      3
      Лига конференций
      		Фейеноорд30 64
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте30 61
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар30 58
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс30 44
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт30 42
      8 Гронинген30 36
      9 Гоу Эхед Иглс30 36
      10 НЕК Неймеген30 35
      11 Херенвен30 34
      12 Хераклес30 33
      13 Камбюр30 33
      14 Фортуна30 29
      15 Валвейк30 28
      16
      Стыковая зона
      		ПЕК Зволле30 26
      17
      Зона вылета
      		Виллем II30 26
      18
      Зона вылета
      		Спарта30 25

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