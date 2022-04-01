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Суббота 30 апреля

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15:00  ru Алавес - Вильярреал 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол 18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа
19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург 19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив
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Рединг - Вест Бромвич Альбион 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Рединг
Вест Бромвич Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рединг
      Рединг
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Главные тренеры
      Франция Валерьен Исмаэль
      Англия Стив Брюс
      История личных встреч
      11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Вест Бромвич Альбион1 : 0Рединг
      12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Рединг1 : 2Вест Бромвич Альбион
      21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Вест Бромвич Альбион1 : 1Рединг
      22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Рединг0 : 0Вест Бромвич Альбион
      06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вест Бромвич Альбион4 : 1Рединг
      20.02.2016 Кубок Англии 1/8 финала Рединг3 : 1Вест Бромвич Альбион
      12.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 22 Рединг3 : 2Вест Бромвич Альбион
      22.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион1 : 0Рединг
      24.02.2010 Кубок Англии 1/8 финала Вест Бромвич Альбион2 : 3 ДВРединг
      13.02.2010 Кубок Англии 1/8 финала Рединг2 : 2Вест Бромвич Альбион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм44 87
      2
      Повышение
      		Борнмут43 79
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест43 76
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун44 76
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун44 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед44 69
      7 Мидлсбро44 67
      8 Блэкберн Роверс44 66
      9 Миллуолл44 66
      10 Куинз Парк Рейнджерс44 63
      11 Ковентри Сити44 63
      12 Сток Сити44 61
      13 Вест Бромвич Альбион44 61
      14 Суонси Сити44 61
      15 Блэкпул44 60
      16 Престон Норт Энд44 58
      17 Бристоль Сити44 52
      18 Халл Сити44 50
      19 Кардифф Сити44 49
      20 Бирмингем Сити44 46
      21 Рединг44 41
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед44 34
      23
      Зона вылета
      		Дерби Каунти44 31
      24
      Зона вылета
      		Барнсли44 30

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