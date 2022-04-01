Ноттингем Форест - Суонси Сити 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Суонси Сити, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Расселл Мартин
История личных встреч
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 4
|17.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 0
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|5 : 1
|29.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 1
|15.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 2
|14.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|0 : 1
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 1
|15.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|44
|87
| 2
Повышение
|Борнмут
|43
|79
| 3
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|43
|76
| 4
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|44
|76
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|44
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|44
|69
|7
|Мидлсбро
|44
|67
|8
|Блэкберн Роверс
|44
|66
|9
|Миллуолл
|44
|66
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|44
|63
|11
|Ковентри Сити
|44
|63
|12
|Сток Сити
|44
|61
|13
|Вест Бромвич Альбион
|44
|61
|14
|Суонси Сити
|44
|61
|15
|Блэкпул
|44
|60
|16
|Престон Норт Энд
|44
|58
|17
|Бристоль Сити
|44
|52
|18
|Халл Сити
|44
|50
|19
|Кардифф Сити
|44
|49
|20
|Бирмингем Сити
|44
|46
|21
|Рединг
|44
|41
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|44
|34
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|44
|31
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|44
|30