Онлайн трансляции
Суббота 30 апреля

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04:00  ru Миннесота - Мемфис 04:00  ru Эдмонтон - Ванкувер 05:00  ru Сиэтл - Сан-Хосе 05:30  ru Аризона - Нэшвилл
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15:00  ru Алавес - Вильярреал 16:00  ru Кальяри - Верона 16:00  ru Наполи - Сассуоло 16:30  ru Боруссия Д - Бохум
16:30  ru Майнц - Бавария 16:30  ru Аугсбург - Кёльн 16:30  ru Штутгарт - Вольфсбург 16:30  ru Арминия - Герта
16:30  ru Краснодар - Ростов 17:00  ru Блэкпул - Дерби Каунти 17:00  ru Кардифф - Бирмингем 17:00  ru Блэкберн - Борнмут
17:00  ru Бристоль - Халл Сити 17:00  ru Барнсли - Престон 17:00  ru Ковентри - Хаддерсфилд 17:00  ru Миллуолл - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Сток Сити 17:00  ru Ноттингем Форест - Суонси 17:00  ru Рединг - Вест Бромвич 17:00  ru Астон Вилла - Норвич
17:00  ru Тоттенхэм - Лестер 17:00  ru Саутгемптон - Кристал Пэлас 17:00  ru Вулверхэмптон - Брайтон 17:00  ru Уотфорд - Бёрнли
17:15  ru Реал Мадрид - Эспаньол 18:00  ru Ланс - Нант 19:00  ru Маритиму - Бенфика 19:00  ru Сампдория - Дженоа
19:30  ru Хоффенхайм - Фрайбург 19:30  ru Валенсия - Леванте 19:30  ru Лидс - Манчестер Сити 19:30  ru Зенит - Локомотив
19:45  ru Аякс - ПЕК 21:00  ru Порту - Визела 21:45  ru Специя - Лацио 22:00  ru Ренн - Сент-Этьен
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Мидлсбро - Сток Сити 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
30 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Мидлсбро
Сток Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сток Сити, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мидлсбро
      Мидлсбро
      Сток Сити
      Сток-он-Трент
      Главные тренеры
      Англия Крис Уилдер
      Северная Ирландия Майкл О'Нил
      История личных встреч
      11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Сток Сити0 : 0Мидлсбро
      13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Мидлсбро3 : 0Сток Сити
      05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Сток Сити1 : 0Мидлсбро
      27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Сток Сити0 : 2Мидлсбро
      20.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Мидлсбро2 : 1Сток Сити
      19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Мидлсбро1 : 0Сток Сити
      03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Сток Сити0 : 0Мидлсбро
      04.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Сток Сити2 : 0Мидлсбро
      13.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 1 Мидлсбро1 : 1Сток Сити
      21.03.2009 Англия - Премьер-лига Тур 30 Сток Сити1 : 0Мидлсбро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм44 87
      2
      Повышение
      		Борнмут43 79
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест43 76
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун44 76
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун44 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед44 69
      7 Мидлсбро44 67
      8 Блэкберн Роверс44 66
      9 Миллуолл44 66
      10 Куинз Парк Рейнджерс44 63
      11 Ковентри Сити44 63
      12 Сток Сити44 61
      13 Вест Бромвич Альбион44 61
      14 Суонси Сити44 61
      15 Блэкпул44 60
      16 Престон Норт Энд44 58
      17 Бристоль Сити44 52
      18 Халл Сити44 50
      19 Кардифф Сити44 49
      20 Бирмингем Сити44 46
      21 Рединг44 41
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед44 34
      23
      Зона вылета
      		Дерби Каунти44 31
      24
      Зона вылета
      		Барнсли44 30

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