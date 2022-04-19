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Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
30 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Сан-Хосе Шаркс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Кракен
      Сиэтл
      Сан-Хосе Шаркс
      Сан-Хосе
      Главные тренеры
      КанадаДэйв Хэкстол
      КанадаБоб Бугнер
      История личных встреч
      28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 1Сиэтл Кракен
      21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2Сан-Хосе Шаркс
      15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сиэтл Кракен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
      2 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
      3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
      4 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      5 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
      6 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
      7 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      8 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
      9 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
      10 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
      11 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
      12 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      13 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
      14 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
      15 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
      16 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
      17 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
      18 Ванкувер Кэнакс8132534730247-2339156,2
      19 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
      20 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
      21 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
      22 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
      23 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      24 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
      25 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      26 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
      27 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
      28 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
      29 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
      30 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
      31 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
      32 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
      Восточная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
      2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
      3 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      4 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
      6 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
      7 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      8 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
      9 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
      10 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
      11 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
      12 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      13 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
      14 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
      15 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
      16 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
      Западная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
      2 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
      3 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
      4 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      5 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
      6 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
      7 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
      8 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
      9 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
      10 Ванкувер Кэнакс8132534730247-2339156,2
      11 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
      12 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
      13 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      14 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
      15 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3
      16 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
      Столичный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
      2 Нью-Йорк Рейнджерс8143443324251-20510866,7
      3 Питтсбург Пингвинз8136637425267-22610162,3
      4 Вашингтон Кэпиталз8135453925273-24210061,7
      5 Нью-Йорк Айлендерс8134126434227-2318451,9
      6 Коламбус Блю Джекетс8126743437259-2958150,0
      7 Нью-Джерси Дэвилз8119535445245-3026338,9
      8 Филадельфия Флайерз8120414745209-2946137,7
      Атлантический дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз81421334217338-23612275,3
      2 Торонто Мэйпл Лифс8144631621310-25111369,8
      3 Тампа-Бэй Лайтнинг81381025323281-22910866,7
      4 Бостон Брюинз8140922325253-21510766,0
      5 Баффало Сэйбрз8125333839229-2887345,1
      6 Детройт Ред Уингз8120832840225-3097244,4
      7 Оттава Сенаторз8125432542223-2647143,8
      8 Монреаль Канадиенс8115332949211-3175332,7
      Центральный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8146642518311-23011973,5
      2 Миннесота Уайлд81361154322306-25211168,5
      3 Сент-Луис Блюз8143423821307-23510967,3
      4 Нэшвилл Предаторз8135642529262-2479759,9
      5 Даллас Старз81301052430234-2449659,3
      6 Виннипег Джетс8030524732245-2538553,1
      7 Чикаго Блэкхоукс8116662942217-2886741,4
      8 Аризона Койотс8117614350202-3095534,0
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Калгари Флэймз8144422920292-20511168,5
      2 Эдмонтон Ойлерз8138641527287-25010263,0
      3 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
      4 Вегас Голден Найтс8133544431259-2449256,8
      5 Ванкувер Кэнакс8132534730247-2339156,2
      6 Сан-Хосе Шаркс81227331036214-2617747,5
      7 Анахайм Дакс8122545936230-2677646,9
      8 Сиэтл Кракен8022131548210-2815836,3

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