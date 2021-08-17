Свернуть список

Монако - Шахтер 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
МонакоШахтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Монако - Шахтер Донецк

Стрим Монако - Шахтер Донецк в прямом эфире на GOOOOL365.ORG. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Лиги Чемпионов в HD. Наслаждайтесь матчем между Монако - Шахтер Донецк, который состоится в Монако, 17 августа 2021 года в 22:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции Лиги Чемпионов, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Монако - Шахтер Донецк в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Монако - Шахтер Донецк в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Монако - Шахтер Донецк доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Монако - Шахтер Донецк сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Лиги Чемпионов!

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1 Польша вр Радослав Маецки
12 Бразилия зщ Каю Энрике
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Чили зщ Гильермо Марипан
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
17 Россия пз Александр Головин
60'
22 Франция пз Юссуф Фофана
46'
7 Португалия пз Желсон Мартинш
67'
8 Франция пз Орельен Тчуамени
31 Германия нп Кевин Фолланд
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
67'
11 Бразилия пз Жеан Лукас
46'
37 Франция пз Софьян Диоп
60'
27 Сенегал нп Крепин Дьятта
67'
9 Нидерланды нп Мирон Боадю
67'
81 Украина вр Анатолий Трубин
3 Бразилия зщ Витау
2 Бразилия зщ Додо
22 Украина зщ Николай Матвиенко
5 Бразилия зщ Марлон
8 Бразилия пз Маркос Антонио
14 Бразилия пз Тете
89'
19 Израиль пз Манор Соломон
66'
38 Бразилия пз Педриньо
46'
7 Бразилия пз Майкон
74'
23 Буркина-Фасо нп Лассина Траоре
90'
21 Бразилия пз Алан Патрик
46'
70 Украина пз Евгений Коноплянка
66'
6 Украина пз Тарас Степаненко
74'
11 Украина пз Марлос
89'
45 Украина нп Даниил Сикан
90'
Запасные
30 Италия вр Вито Манноне
26 Франция зщ Рубен Агилар
21 Сербия зщ Страхиня Павлович
6 Франция зщ Аксель Дисаси
36 Бельгия пз Элиот Матазо
4 Испания пз Сеск Фабрегас
14 Германия нп Исмаил Якобс
39 Франция нп Вильсон Изидор
30 Украина вр Андрей Пятов
31 Бразилия зщ Исмаили
26 Украина зщ Ефим Конопля
44 Украина зщ Виктор Корниенко
4 Украина зщ Сергей Кривцов
20 Украина пз Михаил Мудрик
9 Бразилия нп Дентиньо
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Италия Роберто де Дзерби
Текстовая трансляция
90+5'
Завершился матч. Не самым интересным он получился. «Шахтер» переиграл с минимальным счётом «Монако» на выезде, отличный результат для украинского клуба. Монегаски явно сыграли не так, как должен играть фаворит. А именно «Монако» букмекеры называли фаворитом противостояния, но тем не менее. Перед ответным матчем в Харькове у «Шахтёра» есть хороший запас. Можно играть на ничью. Спасибо, что были с нами эти полтора часа игрового времени. Спокойной ночи!
90+4'
Рукой на фланге Энрике сыграл, шанс для «Шахтёра» потянуть время.
90+1'
Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
90'
 
Алан Патрик
Патрик в середине поля сбил оппонента. Жёлтая карточка.
90'
 
Даниил Сикан
Марлос и Сикан вышли на поле. Тете и Траоре покинули поле.
89'
Тчуамени в атаке сфолил.
87'
 
Тарас Степаненко
Степаненко на фланге грубо подкатился. Первое предупреждение в матче!
86'
Траоре ворвался в штрафную, но там офсайд зафиксировал арбитр.
84'
Несколько стандартов было у хозяев: угловые, штрафные — ничего опасного.
82'
Дьятта пробил с линии штрафной, Трубин в штангу мяч перевёл!
81'
Тчуамени издали ударил прямо в руки Трубину.
80'
Антонио из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, вратарь на месте.
78'
Лукас сделал вертикальный пас в штрафную, но не успел к мячу Диоп.
75'
«Монако» пытается монотонно атаковать, но совсем это неинтересно.
74'
 
Тарас Степаненко
Травмированного Майкона заменил Степаненко.
73'
Майкон какое-то повреждение получил на ровном месте, сидит на газоне. Нужна помощь бразильцу.
70'
Додо не успел к мячу после вертикального паса в штрафную. Удар от ворот для хозяев.
67'
 
Крепин Дьятта
Бен-Йеддер и Мартинш покинули поле, вышли Боадю и Дьятта.
66'
 
Евгений Коноплянка
Коноплянка заменил Соломона.
64'
В офсайд Тете забрался.
62'
Все обостряющие передачи вперёд «Монако» прерывает защита «Шахтёра».
60'
 
Софьян Диоп
Головин покинул поле, вышел вместо него Диоп.
57'
Бен-Йеддер с острого угла пробил по воротам, но там Трубин и защитники на месте.
55'
Длинная диагональ на фланг на Соломона была неудачной, за боковую мяч ушёл.
52'
«Шахтёр» контролирует мяч в середине поля.
50'
Два угловых кряду подали хозяева, ничего опасного они не принесли.
48'
Головин со средней дистанции пробил в нижний угол, голкипер на угловой перевёл мяч.
46'
 
Жеан Лукас
Лукас вместо Фофана вышел.
46'
 
Алан Патрик
Патрик заменил Педриньо.
46'
Второй тайм начался!
45+1'
​Арбитр компенсировал к первому тайму минуту и она уже подошла к концу. Перерыв. Продолжим через 15 минут! «Шахтёр» пока впереди, но моменты есть у хозяев.
44'
Тчуамени получил мяч на линии штрафной и классно пробил низом в угол, вратарь на угловой мяч перевёл.
43'
Сидибе забрасывал издали в штрафную, Трубин вышел и забрал мяч в руки.
40'
Фолланд после заброса в штрафную из глубины грубо шёл на вратаря, но мяч Трубин зафиксировал.
39'
У Траоре повреждение. Не совсем понятно, в каком эпизоде его травмировали, но должен вернуться сейчас.
37'
Бадьяшиль поймал отскок в пределах штрафной и пробил в защитника.
34'
Бен-Йеддер получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний нижний угол. Мимо!
31'
Быстрая атака «Шахтёра», но Тете в офсайд забежал.
28'
Фофана пробил в дальний угол от линии штрафной низом. Не попал.
27'
Много отборов сейчас от «Монако» на чужой половине поля, прессинг от хозяев во всей красе.
25'
Ворвался в штрафную Бен-Йеддер и пробил с угла вратарской в руки голкиперу.
23'
Два угловых кряду подали футболисты «Монако». Второй был опасным, поскольку Бадьяшиль сумел пробить головой после навеса. Не попал в рамку Бенуа.
21'
Катают мяч хозяева впереди, но всё это как-то беззубо выглядит.
20'
Гол! Педриньо протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.
18'
Соломон пробил на технику издали, вратарь хозяев забрал мяч в руки.
16'
Головин над перекладиной пробил из-за пределов штрафной.
14'
Матвиенко пытался пробить после навеса, но удар не получился.
13'
Штрафной заработал «Шахтёр». Соломон навесил к воротам, на угловой перевёл мяч защитник.
10'
Головин сбил Тете на фланге, штрафной для гостей.
8'
Додо простреливал на дальнюю штангу, но его партнёр не смог пробить качественно.
7'
Матвиенко ворвался в штрафную и пробил, но голкипер на месте.
6'
Фофана жёстко сыграл против соперника.
4'
Головин правила нарушил.
3'
Без особой активности пока.
2'
Данни Маккели судит наш матч сегодня.
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Монако» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close