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Зальцбург - Брондбю 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
СочиБрондбю
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Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Брондбю
Брондбю, Дания
18 Швейцария вр Филипп Кён
17 Австрия зщ Андреас Ульмер
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
22 Франция зщ Умар Соле
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
19 Мали пз Мохамед Камара
7 Аргентина пз Николас Капальдо
46'
21 Хорватия пз Лука Сучич
13 Австрия пз Николас Зайвальд
30 Словения нп Бенямин Шешко
77'
27 Германия нп Карим Адейеми
82'
11 США пз Бренден Ааронсон
46'
9 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
77'
77 Швейцария пз Ноа Окафор
82'
30 Дания вр Мадс Хермансен
5 Дания зщ Андреас Максё
28 Дания зщ Антон Хендриксен
17 Дания зщ Андреас Бруус
2 Дания зщ Йенс Гаммельбю
86'
18 Дания зщ Кевин Тшиемб
14 Дания зщ Кевин Менса
25 Тунис пз Анис Слимане
19 Дания пз Мортен Френнруп
11 Дания нп Микаэль Уре
65'
27 Швеция нп Симон Хедлунд
72'
34 Дания пз Андреас Андерсен
65'
9 Сербия нп Андрия Павлович
72'
36 Дания нп Mathias Kvistgaarden
86'
Запасные
33 Германия вр Александер Вальке
1 Германия вр Nico Mantl
4 Польша зщ Камиль Пёнтковски
95 Бразилия зщ Бернардо
37 Мали зщ Daouda Guindo
3 Швейцария зщ Брайан Око
10 Франция пз Антуан Бернед
15 Мали пз Mamady Diambou
14 Дания пз Мауритс Кергор
50 Дания вр Лукас Циглер
40 Дания вр Йонатан Эгибиус
12 Дания зщ Микаэль Лумб
21 Швеция зщ Расмус Викстрем
20 Швеция пз Оскар Фаллениус
38 Дания нп Yousef Salech
31 Дания нп Jagvir Singh Sidhu
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйсле
Дания Нильс Фредериксен

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