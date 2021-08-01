Шериф - Динамо Загреб 17 Августа прямая трансляция
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|30
|вр
|Георгиос Атанасиадис
|16
|зщ
|Кестон Джульен
|
53'
|55
|зщ
|Густаво Дуланто
|2
|зщ
|Данило Арболеда Уртадо
|15
|зщ
|Кристиано
|21
|пз
|Эдмонд Аддо
|
87'
|22
|пз
|Димитрис Коловос
|
87'
|31
|пз
|Себастьян Тиль
|70
|нп
|Энрике Луваннор
|
90+2'
|99
|нп
|Момо Янсане
|9
|нп
|Адама Траоре
|13
|зщ
|Фернандо Костанца
|
53'
|3
|зщ
|Чарльз Петро
|
87'
|11
|нп
|Ловро Бизяк
|
87'
|6
|зщ
|Стьепан Радельич
|
90+2'
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|55
|зщ
|Дино Перич
|
21'
|97
|пз
|Кристиян Якич
|27
|пз
|Йосип Мишич
|
65'
|7
|пз
|Лука Иванушец
|10
|пз
|Ловро Майер
|
65'
|38
|пз
|Бартол Франьич
|99
|нп
|Мислав Оршич
|
80'
|21
|нп
|Бруно Петкович
|29
|зщ
|Жак Франсуа Мубандже
|
21'
|8
|пз
|Амер Гояк
|
65'
|70
|нп
|Лука Менало
|
65'
|90
|нп
|Дуйе Чоп
|
80'
|26
|вр
|Душан Маркович
|33
|вр
|Сергей Пащенко
|19
|зщ
|Серафим Кожокари
|8
|пз
|Александр Белоусов
|23
|вр
|Динко Хоркаш
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|4
|зщ
|Стефан Милич
|46
|пз
|Мартин Батурина
|31
|пз
|Марко Булат
|92
|пз
|Яков-Антон Василь
|39
|нп
|Дени Юрич
|77
|нп
|Дарио Шпикич
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Дамир Кржнар
|07.08.2013
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 3
|30.07.2013
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 0
|08.08.2012
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|4 : 0
|01.08.2012
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 1
|04.08.2010
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1 5 : 6
|28.07.2010
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1