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Шериф - Динамо Загреб 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдова), вместимость: 14300
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
ШерифДинамо Зг
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Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Динамо З
Загреб, Хорватия
30 Греция вр Георгиос Атанасиадис
16 Тринидад и Тобаго зщ Кестон Джульен
53'
55 Перу зщ Густаво Дуланто
2 Колумбия зщ Данило Арболеда Уртадо
15 Бразилия зщ Кристиано
21 Гана пз Эдмонд Аддо
87'
22 Греция пз Димитрис Коловос
87'
31 Люксембург пз Себастьян Тиль
70 Молдавия нп Энрике Луваннор
90+2'
99 Гвинея нп Момо Янсане
9 Мали нп Адама Траоре
13 Бразилия зщ Фернандо Костанца
53'
3 Малави зщ Чарльз Петро
87'
11 Словения нп Ловро Бизяк
87'
6 Босния и Герцеговина зщ Стьепан Радельич
90+2'
40 Хорватия вр Доминик Ливакович
28 Франция зщ Кевин Теофиль-Катерин
13 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
55 Хорватия зщ Дино Перич
21'
97 Хорватия пз Кристиян Якич
27 Хорватия пз Йосип Мишич
65'
7 Хорватия пз Лука Иванушец
10 Хорватия пз Ловро Майер
65'
38 Хорватия пз Бартол Франьич
99 Хорватия нп Мислав Оршич
80'
21 Хорватия нп Бруно Петкович
29 Швейцария зщ Жак Франсуа Мубандже
21'
8 Босния и Герцеговина пз Амер Гояк
65'
70 Босния и Герцеговина нп Лука Менало
65'
90 Хорватия нп Дуйе Чоп
80'
Запасные
26 Сербия вр Душан Маркович
33 Молдавия вр Сергей Пащенко
19 Молдавия зщ Серафим Кожокари
8 Молдавия пз Александр Белоусов
23 Хорватия вр Динко Хоркаш
1 Хорватия вр Даниэль Загорац
4 Черногория зщ Стефан Милич
46 Хорватия пз Мартин Батурина
31 Хорватия пз Марко Булат
92 Хорватия пз Яков-Антон Василь
39 Австралия нп Дени Юрич
77 Хорватия нп Дарио Шпикич
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
Хорватия Дамир Кржнар
История личных встреч
07.08.2013 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шериф0 : 3Динамо З
30.07.2013 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Динамо З1 : 0Шериф
08.08.2012 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Динамо З4 : 0Шериф
01.08.2012 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шериф0 : 1Динамо З
04.08.2010 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Динамо З1 : 1 5 : 6Шериф
28.07.2010 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шериф1 : 1Динамо З

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