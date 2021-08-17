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Црвена Звезда - Клуж 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Црвена ЗвездаКлуж
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Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
82 Канада вр Милан Борян
23 Сербия зщ Милан Родич
5 Австралия зщ Милош Дегенек
45+3'
15 Австрия зщ Александар Драгович
77 Сербия зщ Марко Гобелич
4 Черногория пз Мирко Иванич
80'
8 Габон пз Гелор Канга
73'
10 Сербия пз Александар Катаи
35 Кот-д'Ивуар пз Секу Саного
31 Коморские острова нп Эль-Фарду Бен Набуан
9 Сербия нп Милан Павков
80'
6 Сербия зщ Радован Панков
45+3'
7 Сербия пз Ненад Крстичич
73'
55 Сербия пз Славолюб Срнич
80'
99 Черногория нп Никола Крстович
80'
87 Литва вр Гедрюс Арлаускис
13 Румыния зщ Денис Чоботарию
4 Румыния зщ Кристьян Маня
45 Румыния зщ Камора
92 ДР Конго зщ Майк Сестор
5 Аргентина пз Хонатан Родригес
27 Румыния пз Клаудиу Петрила
10 Румыния пз Чиприан Дяк
8 Исландия пз Рунар Сигурьоунссон
9 Франция нп Бийель Омрани
62'
22 Хорватия нп Габриэл Дебелюх
62'
18 Румыния нп Валентин Костаке
62'
77 Румыния нп Денис Алибек
62'
Запасные
51 Сербия вр Милош Гордич
1 Сербия вр Зоран Попович
3 Сербия зщ Срджан Бабич
2 Сербия зщ Милан Гаич
25 Сербия зщ Страхиня Эракович
22 Сербия пз Велько Николич
18 Сербия пз Негош Петрович
39 Франция нп Луа Дьони
34 Румыния вр Кристиан Бэлгрэдян
89 Румыния вр Отто Хиндрих
6 Босния и Герцеговина зщ Даниэль Граовац
14 Румыния зщ Ясмин Латовлевич
16 Босния и Герцеговина зщ Матео Сушич
76 Франция пз Гессума Фофана
28 Румыния пз Овидиу Хобан
94 Румыния пз Кэтэлин Иту
21 Бельгия пз Анас Тахири
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Румыния Мариус Шумудикэ

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