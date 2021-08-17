Црвена Звезда - Клуж 17 Августа прямая трансляция
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|82
|вр
|Милан Борян
|23
|зщ
|Милан Родич
|5
|зщ
|Милош Дегенек
|
45+3'
|15
|зщ
|Александар Драгович
|77
|зщ
|Марко Гобелич
|4
|пз
|Мирко Иванич
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80'
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|пз
|Гелор Канга
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73'
|10
|пз
|Александар Катаи
|35
|пз
|Секу Саного
|31
|нп
|Эль-Фарду Бен Набуан
|9
|нп
|Милан Павков
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80'
|6
|зщ
|Радован Панков
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45+3'
|7
|пз
|Ненад Крстичич
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73'
|55
|пз
|Славолюб Срнич
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80'
|99
|нп
|Никола Крстович
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80'
|87
|вр
|Гедрюс Арлаускис
|13
|зщ
|Денис Чоботарию
|4
|зщ
|Кристьян Маня
|45
|зщ
|Камора
|92
|зщ
|Майк Сестор
|5
|пз
|Хонатан Родригес
|27
|пз
|Клаудиу Петрила
|10
|пз
|Чиприан Дяк
|8
|пз
|Рунар Сигурьоунссон
|9
|нп
|Бийель Омрани
|
62'
|22
|нп
|Габриэл Дебелюх
|
62'
|18
|нп
|Валентин Костаке
|
62'
|77
|нп
|Денис Алибек
|
62'
|51
|вр
|Милош Гордич
|1
|вр
|Зоран Попович
|3
|зщ
|Срджан Бабич
|2
|зщ
|Милан Гаич
|25
|зщ
|Страхиня Эракович
|22
|пз
|Велько Николич
|18
|пз
|Негош Петрович
|39
|нп
|Луа Дьони
|34
|вр
|Кристиан Бэлгрэдян
|89
|вр
|Отто Хиндрих
|6
|зщ
|Даниэль Граовац
|14
|зщ
|Ясмин Латовлевич
|16
|зщ
|Матео Сушич
|76
|пз
|Гессума Фофана
|28
|пз
|Овидиу Хобан
|94
|пз
|Кэтэлин Иту
|21
|пз
|Анас Тахири
|Деян Станкович
|Мариус Шумудикэ