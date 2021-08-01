Бавария - Боруссия Дортмунд 17 Августа прямая трансляция

90+4'
Финальный свисток! «Бавария» в матче за Суперкубок Германии одолела дортмундскую «Боруссию» — 3:1! Роберт Левандовски вновь продемонстрировал свой высокий исполнительский класс, оформив дубль! Юлиан Нагельсман завоевал свой первый трофей в тренерской карьере! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+3' Эрик Шупо-Мотинг Шупо-Мотинг быстро отметился в игре, получив жёлтую карточку за грубый фол.
90+2'
Пошла вторая минута из четырёх добавленных!
90+1'
Потеряли дортмундцы мяч у своей штрафной, но Шупо-Мотинг, получив передачу, не смог вложиться в удар.
89'
Киммих от углового флажка закрутил мяч во вратарскую — прямо в руки голкиперу.
88'
Буна Сарр
Сарр заменил Штанишича.
88'
Эрик Шупо-Мотинг
Левандовски поблагодарил болельщиков и покинул поле. Шупо-Мотинг выел в линию атаки «Баварии».
87'
Горецка подобрал мяч за штрафной «Боруссии» и без лишних раздумий нанёс удар — Кобель на месте.
86'
Толиссо и Ройс немного повздорили, но решили все вопросы без участия рефери.
84'
Мариус Вольф
Вольф появился на поле, заменив Пасслака.
84'
Рейниер
Рейниер заменил Беллингема.
83'
Лерой Зане
Зане грубо встретил Малена — безоговорочный «горчичник».
82'
Серия жёстких стыков, но рефери даёт побороться. У «Баварии» лучше держится мяч в последние минуты.
80'
Нойер дважды сыграл головой за пределами штрафной, в результате Холанд врезался в голкипера.
78'
Marco Pašalić
Пашалич вошёл в игру, заменив Рейну.
76'
Неплохо смотрелся забег Рейны по центру, но витоге передержал мяч и нарвался на качественный мюнхенский отбор.
74'
1:3
Роберт Левандовски
ГОЛ! Толиссо перехватил передачу Аканджи, мяч отскочил в штрафную, где уже Левандовски хладнокровным ударом поразил нижний угол ворот! Дубль Роберта!
73'
Джамал Мусиала
Мусиала вместо Мюллера — ещё одна замена «Баварии».
73'
Корентин Толиссо
Толиссо заменил Гнабри.
72'
Рейна от угла поля закрутил мяч во вратарскую «Баварии» — прямо в руки Нойеру.
70'
Ройс со стандарта совершил навес в мюнхенскую штрафную — Холанд немного не дотянулся до мяча!
68'
Заработал прессинг у «Боруссии»! Начались проблемы у «Баварии» с выходом из обороны.
66'
Нойер мог придумать гол в свои ворота, завозившись с мячом! Обошлось для «Баварии»!
64'
1:2
Марко Ройс
ГОЛ! Беллингем сделал передачу к радиусу штрафной, куда набежал Ройс и пробил в касание — мяч нашёл ближнюю девятку! Шикарное исполнение!
61'
Холанд правым краем забрался в штрафную «Баварии», далее прострелил на Малена, но тот пропустил мяч себе за спину, где никого не оказалось!
58'
Дониэлл Мален
Мален вышел на поле, заменив Мукоко.
57'
Холанд прорвался в мюнхенскую штрафную, но обыграть Зюле не сумел.
55'
Аканджи пришёл в штрафную «Баварии» на стандарт, высоко выпрыгнул и пробил головой — над перекладиной!
53'
Холанд реализовал выход один на один, но чуть-чуть не зацепился за линию офсайда!
51'
«Бавария» здорово использует свои голевые шансы. Чем ответит «Боруссия»?
49'
0:2
Томас Мюллер
ГОЛ! Выбежали мюнхенцы в контратаку левым флангом, Дэвис прострелил во вратарскую, где Левандовски пяткой продолжил на Мюллера, а тот без помех отправил мяч в ворота!
49'
Лерой Зане
Да, замена. Зане вместо Комана.
48'
Коман заметно прихрамывает! Нужна замена? Ждём Зане на поле.
47'
У Комана не прошёл прострел в направлении Гнабри, а Киммих, подобрав мяч, выполнил неудачную подачу.
46'
Начался второй тайм встречи! Никаких замен.
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! На хороших скоростях пролетел первый тайм, команды создали несколько опасных моментов у ворот, но реализовать свой шанс удалось только «Баварии» — Роберт Левандовски отличился под занавес 45-минутки, 0:1. Ждём вторую половину матча!
45'
Рейна и Коман пошли одновременно на мяч, но в итоге неприятно столкнулись. Больше пострадал француз.
43'
Несколько фолов подряд зафиксировал рефери, но поленился лезть в карман за карточкой.
41'
0:1
Роберт Левандовски
ГОЛ! Гнабри от левого края выполнил зрячую подачу в центр штрафной, куда набежал Левандовски, головой переправивший мяч в сетку ворот!
39'
Аканджи выполнил роскошный пас из глубины, Холанд прицепил мяч к ноге и пробил — Нойер вновь успел сократить дистанцию, среагировав на удар!
38'
Потеряли дортмундцы мяч у своей штрафной, что привело к удару Комана с острого угла — вдоль ворот!
36'
Мукоко после передачи Холанда отправил мяч в ворота «Баварии», но из очевидного положения вне игры!
34'
Какой шанс! Левандовски использовал отскок к линии вратарской «Боруссии», откуда моментально нанёс удар — в спину защитнику!
32'
Махмуд Дахуд
Дахуд не успел выбить мяч, но не забыл двинуть Комана по ногам — бесспорная жёлтая карточка.
30'
Мукоко от края мюнхенской штрафной нанёс разминочный удар — Нойер не допустил ошибки в створе.
29'
Дэвис успел прервать пас в штрафную «Баварии», лишив Мукоко выхода один на один с Нойером!
27'
Юпамекано до конца отработал с Холандом, помешав тому обострить атаку «Боруссии».
25'
Марко Ройс
Ройс за фол против Юпамекано нарвался на заслуженное предупреждение.
24'
Ройс исполнил штрафной, но получилось неудачно — мяч улетел на трибуны.
23'
Никлас Зюле
Зюле жёстко подкатился под Холанда — первая жёлтая карточка в матче.
22'
Разобрались мюнхенцы с корнером соперника — не сработала подача на ближнюю штангу.
20'
Момент! Беллингем пасом через центр разрезал мюнхенскую оборону, Ройс получил мяч в штрафной и пробил низом — Нойер, своевременно вышедший из ворот, среагировал на угрозу!
18'
Киммих загрузил мяч в штрафную «Боруссии», но над головами партнёров.
16'
Гнабри здорово отборолся на фланге, отобрав мяч и покатив его в дортмундскую штрафную, но удар Комана с разворота получился выше ворот!
15'
Гнабри в касание скинул мяч в центр штрафной «Боруссии», но Мюллеру из борьбы не дали пробить в створ!
13'
Теперь уже Мюллер завозился с мячом, упустив шанс обострить контратаку «Баварии».
11'
Мукоко по центру пробовал разогнать атаку «Боруссии», но чуть передержал мяч, нарвавшись на коллективный отбор.
9'
Киммих от угла поля закрутил мяч на ближнюю штангу, где Левандовски не сгруппировался под хороший удар головой.
7'
«Бавария» перешла на позиционное нападение, но пока без подхода к чужим воротам.
5'
Право на угловой получили дортмундцы, но с подачей Рейны на ближнюю штангу мюнхенцы справились.
3'
Неплохая атака прошла у «Боруссии» через центр, но Холанд не принял мяч в чужой штрафной.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.