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Бенфика - ПСВ 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
18 Августа 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
99ГрецияврОдиссеас Влаходимос
91Бразилиязщ Морато
30АргентиназщНиколас Отаменди
4Бразилиязщ Лукас
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
20ПортугалияпзЖоау Мариу
28ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ПортугалияпзДиогу Гонсалвеш
27ПортугалияпзРафаэл Силва
21Португалияпз Пицци
15УкраинанпРоман Яремчук
16НидерландыврЙоэль Дроммель
28ФранциязщОливье Боскальи
5БразилиязщАндре Рамальо
29АвстриязщФилипп Мвене
31ГерманиязщФилипп Макс
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
8НидерландыпзМарко ван Гинкел
27ГерманияпзМарио Гётце
7ИзраильнпЭран Захави
11НидерландынпКоди Гакпо
23АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
Запасные
77БразилияврЭлтон Лейте
34ПортугалиязщАндре Алмейда
2БразилиязщМораес Жилберто
49МароккопзАдель Таарабт
31ПортугалияпзЖил Диаш
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
11ФранцияпзСуалихо Мейте
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
10ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
95БразилиянпВинисиус Мораис
88ПортугалиянпГонсалу Рамуш
7Бразилиянп Эвертон
38ШвейцарияврИвон Мвого
41НидерландыврАрон ван Ларе
24НидерландызщАрмандо Обиспо
35НорвегиязщФредрик Оппегорд
3НидерландызщДжордан Тезе
17БразилияпзМауро Жуниор
14НидерландыпзДэви Проппер
30Новая ЗеландияпзРайан Томас
42НидерландынпФоде Фофана
19Португалиянп Брума
53БельгиянпЙорбе Вертессен
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Фернанду Пинейру де Жезуз
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
14.04.2011 Лига Европы 1/4 финала ПСВ Эйндховен2 : 2Бенфика
07.04.2011 Лига Европы 1/4 финала Бенфика4 : 1ПСВ Эйндховен

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