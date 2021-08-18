Бенфика - ПСВ 18 Августа прямая трансляция
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|Джан-Лука Вальдшмидт
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|Йорбе Вертессен
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Роджер Шмидт
|14.04.2011
|Лига Европы
|1/4 финала
|2 : 2
|07.04.2011
|Лига Европы
|1/4 финала
|4 : 1