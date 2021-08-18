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Селтик - АЗ Алкмар 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
18 Августа 2021, Среда. 21:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
СелтикАЗ Алкмаар
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Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
15АнглияврДжо Харт
3ШотландиязщГрег Тейлор
57ШотландиязщСтивен Уэлш
4ШвециязщКарл Старфельт
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
49ШотландияпзДжеймс Форрест
18АвстралияпзТомас Рогич
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
14ШотландияпзДэвид Тернбулл
11ИзраильнпЛиэль Абада
8ЯпониянпКиого Фурухаси
12НидерландыврХоби Верхюлст
22НидерландызщТимо Летсхерт
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
25НидерландызщТейс Остинг
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10НидерландыпзДани де Вит
6НорвегияпзФредрик Мидтше
28ИсландияпзАльберт Гудмундссон
17НидерландынпЗакария Абухляль
21ГрециянпВангелис Павлидис
Запасные
29ШотландияврСкотт Бэйн
1ГрецияврВассилис Баркас
54ШотландиязщАдам Монтгомери
26АнглиязщОсазе Урогиде
6ИзраильпзНир Биттон
16ИрландияпзДжеймс Маккарти
41ШотландияпзСкотт Робертсон
30АнглияпзЛайам Шоу
12Кот-д'ИвуарпзИсмаила Соро
10ШвейцариянпАлбиан Аети
22ФранциянпОдсонн Эдуард
16НидерландыврБо Рёс
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
31НидерландызщСэм Бёкема
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
15НорвегиязщАслак Фонн Витри
27НидерландызщМаксим Гюллит
20НидерландыпзЙорди Класи
18НорвегияпзХокон Эвьен
29НидерландыпзПер Копмейнерс
24НидерландыпзТейьяни Рейндерс
23НидерландыпзМохамед Табуни
36НидерландынпErnest Poku
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
НидерландыПаскаль Янсен

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