Ингулец - Динамо Киев 18 Августа прямая трансляция
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|1
|вр
|Богдан Шуст
|39
|зщ
|Евгений Опанасенко
|4
|зщ
|Мохамед Али Бен Салем
|8
|зщ
|Павел Полегенько
|55
|зщ
|Максим Ковалёв
|5
|пз
|Евгений Запорожец
|7
|пз
|Владислав Шарай
|
85'
|11
|пз
|Младен Бартулович
|
69'
|23
|пз
|Михаил Шишка
|
90+3'
|10
|пз
|Александр Козак
|
69'
|17
|нп
|Артём Ситало
|
69'
|34
|зщ
|Хеннос Асмелас
|
69'
|13
|пз
|Илья Коваленко
|
69'
|99
|нп
|Micheal Gopey Stephen
|
69'
|24
|пз
|Иван Головкин
|
85'
|60
|зщ
|Дмитрий Поспелов
|
90+3'
|1
|вр
|Георгий Бущан
|25
|зщ
|Илья Забарный
|20
|зщ
|Александр Караваев
|
80'
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|
90+2'
|34
|зщ
|Александр Сирота
|19
|пз
|Денис Гармаш
|
63'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|
80'
|5
|пз
|Сергей Сидорчук
|14
|пз
|Карлос Де Пена
|
63'
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|29
|пз
|Виталий Буяльский
|7
|пз
|Беньямин Вербич
|
63'
|11
|нп
|Жерсон Родригеш
|
63'
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|
80'
|8
|пз
|Владимир Шепелев
|
80'
|23
|зщ
|Сидклей
|
90+2'
|21
|вр
|Евгений Гальчук
|91
|зщ
|Максим Мельничук
|22
|пз
|Ilya Tsurkan
|28
|пз
|Виталий Павлов
|71
|вр
|Денис Бойко
|24
|зщ
|Александр Тымчик
|17
|пз
|Богдан Леднев
|73
|нп
|Илья Шкурин
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Мирча Луческу
|25.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|5 : 0
|21.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2