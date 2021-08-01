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Ингулец - Динамо Киев 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
18 Августа 2021, Среда. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ИнгулецДинамо Киев
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Составы команд
Ингулец
Петрово
Динамо К
Киев
1 Украина вр Богдан Шуст
39 Украина зщ Евгений Опанасенко
4 Тунис зщ Мохамед Али Бен Салем
8 Украина зщ Павел Полегенько
55 Украина зщ Максим Ковалёв
5 Украина пз Евгений Запорожец
7 Украина пз Владислав Шарай
85'
11 Хорватия пз Младен Бартулович
69'
23 Украина пз Михаил Шишка
90+3'
10 Украина пз Александр Козак
69'
17 Украина нп Артём Ситало
69'
34 Нидерланды зщ Хеннос Асмелас
69'
13 Украина пз Илья Коваленко
69'
99 Нигерия нп Micheal Gopey Stephen
69'
24 Украина пз Иван Головкин
85'
60 Украина зщ Дмитрий Поспелов
90+3'
1 Украина вр Георгий Бущан
25 Украина зщ Илья Забарный
20 Украина зщ Александр Караваев
80'
16 Украина зщ Виталий Миколенко
90+2'
34 Украина зщ Александр Сирота
19 Украина пз Денис Гармаш
63'
10 Украина пз Николай Шапаренко
80'
5 Украина пз Сергей Сидорчук
14 Уругвай пз Карлос Де Пена
63'
15 Украина пз Виктор Цыганков
29 Украина пз Виталий Буяльский
7 Словения пз Беньямин Вербич
63'
11 Люксембург нп Жерсон Родригеш
63'
94 Польша зщ Томаш Кендзёра
80'
8 Украина пз Владимир Шепелев
80'
23 Бразилия зщ Сидклей
90+2'
Запасные
21 Украина вр Евгений Гальчук
91 Украина зщ Максим Мельничук
22 пз Ilya Tsurkan
28 Украина пз Виталий Павлов
71 Украина вр Денис Бойко
24 Украина зщ Александр Тымчик
17 Украина пз Богдан Леднев
73 Беларусь нп Илья Шкурин
Главные тренеры
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
25.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 23 Динамо К5 : 0Ингулец
21.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 10 Ингулец0 : 2Динамо К

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