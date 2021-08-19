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Омония - Антверпен 19 Августа прямая трансляция

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
19 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
ОмонияАнтверпен
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Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Главные тренеры
Норвегия Хеннинг Берг
Дания Брайан Приске Педерсен

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