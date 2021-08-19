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Раннерс - Галатасарай 19 Августа прямая трансляция

Стадион: БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк (Раннерс, Дания), вместимость: 12000
19 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
РаннерсГалатасарай
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Составы команд
Раннерс
Раннерс, Дания
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Турция Фатих Терим

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