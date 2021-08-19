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Мура - Штурм 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Фазанерия (Мурска-Собота, Словения), вместимость: 3782
19 Августа 2021, Четверг. 21:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
МураШтурм
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Составы команд
Мура
Мурска-Собота, Словения
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
Словения Анте Шимундза
Австрия Кристиан Ильцер

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