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Фенербахче - ХИК 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
19 Августа 2021, Четверг. 21:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
ФенербахчеХик
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Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Финляндия Тони Коскела

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