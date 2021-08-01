Олимпиакос - Слован 19 Августа прямая трансляция
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|Педру Мартинш
|Владимир Вайсс
|05.08.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|2 : 0
|29.07.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 2