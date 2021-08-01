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Олимпиакос - Слован 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
19 Августа 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ОлимпиакосСлован
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Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
Португалия Педру Мартинш
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
05.08.2009 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Олимпиакос2 : 0Слован Бр
29.07.2009 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Слован Бр0 : 2Олимпиакос

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