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Шахтер Караганда - Маккаби Т-А 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
19 Августа 2021, Четверг. 16:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, Плей-офф
Шахтёр КргМаккаби Т
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Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда, Казахстан
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Казахстан Андрей Юрьевич Финонченко
Нидерланды Патрик ван Леуэн

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