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Карабах - Абердин 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31400
19 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
КарабахАбердин
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Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Шотландия Стивен Гласс

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