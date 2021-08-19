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Фола - Кайрат 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Жози Бартель (Люксембург, Люксембург), вместимость: 8054
19 Августа 2021, Четверг. 20:30 МСК. Лига Конференций 2021/2022, Плей-офф
ФолаКайрат
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Составы команд
Фола
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Главные тренеры
Бельгия Себастьян Гранжан
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Казахстан Кирилл Сергеевич Кекер

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