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Трабзонспор - Рома 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
19 Августа 2021, Четверг. 20:30 МСК. Лига Конференций 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Матей Юг (Словения)
ТрабзонспорRoma
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Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Жозе Моуринью

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