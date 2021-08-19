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Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
19 Августа 2021, Четверг. 21:30 МСК. Лига Конференций 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Пасуш ФеррейраТоттенхэм Хотспур
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Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра, Португалия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Маркес Пепа
Португалия Жорже Симау
Португалия Нуну Эшпириту Санту

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