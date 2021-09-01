Црвена Звезда - Брага 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Брага, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|19.12.2007
|Кубок УЕФА
|Группа F. Тур 5
|2 : 0