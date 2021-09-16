Локомотив - Марсель 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Марсель, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва, Россия
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
|Марко Николич
|Хорхе Сампаоли
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Локомотив» — «Марсель». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.