Галатасарай - Лацио 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тюрк Телеком - Али Сами Йен (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Лацио, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
|Фатих Терим
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|25.02.2016
|Лига Европы
|1/16 финала
|3 : 1
|18.02.2016
|Лига Европы
|1/16 финала
|1 : 1