Динамо Загреб - Вест Хэм 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 38923
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Загреб - Вест Хэм, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Хорватия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Дамир Кржнар
|Дэвид Мойес