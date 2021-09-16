Рапид - Генк 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28600
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Кристо Тохвер (Эстония)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид - Генк, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Дитмар Кюбауэр
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|24.11.2016
|Лига Европы
|Группа F. Тур 5
|1 : 0
|15.09.2016
|Лига Европы
|Группа F. Тур 1
|3 : 2
|08.11.2013
|Лига Европы
|Группа G. Тур 4
|2 : 2
|24.10.2013
|Лига Европы
|Группа G. Тур 3
|1 : 1