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Монако - Штурм 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Штурм, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Монако. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Австрия Кристиан Ильцер

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