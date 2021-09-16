ПСВ - Реал Сосьедад 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Реал Сосьедад, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Иманол Альгуасиль