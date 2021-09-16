Лестер - Наполи 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Наполи, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Лучано Спаллетти
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Лестер Сити» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.