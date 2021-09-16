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Лестер - Наполи 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Наполи, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Италия Лучано Спаллетти
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Лестер Сити» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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