Кайрат - Омония 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан), вместимость: 26242
16 Сентября 2021, Четверг. 17:30 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Омония, которое состоится 16 сентября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Казахстан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Омония
Никосия, Кипр
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Хеннинг Берг