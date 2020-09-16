Ренн - Тоттенхэм 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Тоттенхэм, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Нуну Эшпириту Санту