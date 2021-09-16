ХИК - ЛАСК 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Телиа 5G-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - ЛАСК, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Финляндия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
|Тони Коскела
|Доминик Тальхаммер