Мура - Витесс 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Людски врт (Марибор, Словения), вместимость: 12994
16 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мура - Витесс, которое состоится 16 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Словения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мура
Мурска-Собота, Словения
Витесс
Арнем, Нидерланды
Главные тренеры
|Анте Шимундза
|Томас Леч