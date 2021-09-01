Рома - ЦСКА София 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - ЦСКА София, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
ЦСКА С
София, Болгария
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Стойчо Младенов
История личных встреч
|10.12.2020
|Лига Европы
|Группа A. Тур 6
|3 : 1
|29.10.2020
|Лига Европы
|Группа A. Тур 2
|0 : 0
|16.12.2009
|Лига Европы
|Группа E. Тур 6
|0 : 3
|01.10.2009
|Лига Европы
|Группа E. Тур 2
|2 : 0