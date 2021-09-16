Раннерс - АЗ Алкмар 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк (Раннерс, Дания), вместимость: 12000
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Раннерс - АЗ Алкмар, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Раннерс
Раннерс, Дания
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Паскаль Янсен