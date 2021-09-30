Лион - Брондбю 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брондбю, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Брондбю
Брондбю, Дания
|1
|вр
|Антони Лопеш
|3
|зщ
|Эмерсон
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|21
|зщ
|Дамьен Да Сильва
|14
|зщ
|Лео Дюбуа
83'
|23
|пз
|Тьяго Мендес
|25
|пз
|Максанс Какере
83'
|8
|пз
|Уссем Ауар
|29
|пз
|Шердан Шакири
65'
|10
|пз
|Лукас Пакета
83'
|7
|нп
|Карл Токо Экамби
|18
|нп
|Райан Шерки
65'
|17
|зщ
|Мало Гюсто
83'
|19
|пз
|Хабиб Кейта
83'
|11
|нп
|Тино Кадевере
83'
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|4
|зщ
|Сигурд Ростед
|5
|зщ
|Андреас Максё
|3
|зщ
|Henrik Heggheim
63'
|2
|зщ
|Йенс Гаммельбю
62'
|17
|зщ
|Андреас Бруус
|22
|пз
|Йосип Радошевич
84'
|19
|пз
|Мортен Френнруп
|8
|пз
|Матиас Греве
63'
|27
|нп
|Симон Хедлунд
73'
|9
|нп
|Андрия Павлович
|14
|зщ
|Кевин Менса
62'
|18
|зщ
|Кевин Тшиемб
63'
|25
|пз
|Анис Слимане
63'
|23
|пз
|Кристиан Кэппис
73'
|42
|пз
|Тобиас Бёркеейет
84'
Запасные
|40
|вр
|Малькольм Барколя
|30
|вр
|Юлиан Поллерсбек
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|12
|зщ
|Энрике Силва Милагрес
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|45
|нп
|Брэдли Баркола
|16
|вр
|Томас Миккельсен
|12
|зщ
|Микаэль Лумб
|20
|пз
|Оскар Фаллениус
|34
|пз
|Андреас Андерсен
|36
|нп
|Матиас Квистгорден
|24
|нп
|Марко Дивкович
|31
|нп
|Ягвир Сингх
Главные тренеры
|Петер Бош
|Нильс Фредериксен