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Лион - Брондбю 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)
ЛионБрондбю

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брондбю, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Брондбю
Брондбю, Дания
1ПортугалияврАнтони Лопеш
3Италиязщ Эмерсон
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
21ФранциязщДамьен Да Сильва
14ФранциязщЛео Дюбуа
83'
23БразилияпзТьяго Мендес
25ФранцияпзМаксанс Какере
83'
8ФранцияпзУссем Ауар
29ШвейцарияпзШердан Шакири
65'
10БразилияпзЛукас Пакета
83'
7КамеруннпКарл Токо Экамби
18ФранциянпРайан Шерки
65'
17ФранциязщМало Гюсто
83'
19МалипзХабиб Кейта
83'
11ЗимбабвенпТино Кадевере
83'
30ДанияврМадс Хермансен
4НорвегиязщСигурд Ростед
5ДаниязщАндреас Максё
3НорвегиязщHenrik Heggheim
63'
2ДаниязщЙенс Гаммельбю
62'
17ДаниязщАндреас Бруус
22ХорватияпзЙосип Радошевич
84'
19ДанияпзМортен Френнруп
8ДанияпзМатиас Греве
63'
27ШвециянпСимон Хедлунд
73'
9СербиянпАндрия Павлович
14ДаниязщКевин Менса
62'
18ДаниязщКевин Тшиемб
63'
25ТуниспзАнис Слимане
63'
23СШАпзКристиан Кэппис
73'
42НорвегияпзТобиас Бёркеейет
84'
Запасные
40ТоговрМалькольм Барколя
30ГерманияврЮлиан Поллерсбек
4ФранциязщКастелло Люкеба
12БразилиязщЭнрике Силва Милагрес
39БразилияпзБруно Гимарайнс
45ФранциянпБрэдли Баркола
16ДанияврТомас Миккельсен
12ДаниязщМикаэль Лумб
20ШвецияпзОскар Фаллениус
34ДанияпзАндреас Андерсен
36ДаниянпМатиас Квистгорден
24ХорватиянпМарко Дивкович
31ДаниянпЯгвир Сингх
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ДанияНильс Фредериксен

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